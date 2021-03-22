Бокситогорск, Ленинградская область, 22 марта, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Прививочные пункты Ленинградской области продолжают испытывать острую нехватку вакцины от коронавируса. Из-за задержки с новыми поставками препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в регионе осталось меньше тысячи доз вакцины. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)

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С начала массовой вакцинации от коронавируса в медицинские организации комитета по здравоохранению Ленобласти было поставлено 60 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак». На утро 22 марта в Ленобласти осталось лишь 975 доз «Спутник V».

С учётом поставок вакцины в медсанчасть №38 ФМБА России на территории Ленобласти, всего в регионе было привито 61 572 человека. «В том числе привито: 3012 медицинских работников, 2006 работников образования, 813 работников соцзащиты, 712 сотрудника силовых структур», — уточнили в комитете.

На сегодняшний день в Ленобласти полностью, двумя частями вакцины, привиты 37 288 человек (60,6% от всех привитых). «В предыдущие сутки привито 282 человека, в том числе 147 человек закончили вакцинацию», — подытожили в комздраве.