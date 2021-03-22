22 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Наталия Николаева, , 11:30 — REGNUM В Чувашии обеспокоены сбиванием в стаи бродячих собак. Общественный резонанс вызвали происшествия в селе Комсомольское и городе Шумерля, где бездомные собаки окружили детей на детских площадках. Чебоксарцы жалуются на собачьи стаи в районе аэропорта и частном секторе. Глава Чувашии Олег Николаев поручил искать «варианты экстренных мер». Мнения жителей республики разделились: одни считают, что бродячих собак надо убивать, другие выступают за «безвозвратный отлов», третьи напоминают об ответственности человека за тех, кого приручили.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

В сети опубликованы видеозаписи из двух районных центров в Чувашии. На одном из них — село Комсомольское, где двух девочек окружили около десятка бездомных собак на детской площадке. Испуганные школьницы вскарабкались на лестницу. Запись прерывается, когда одна из девочек всё-таки решилась спуститься, прикрикнув на собак, которые, судя по всему, не собирались нападать.

Другие видео сделано в Шумерле: на одном запечатлено, как бездомные собаки напали на домашнюю собачонку, на другом — как семерых детей загнали на детскую площадку. Жители города жалуются в социальных сетях, что боятся выходить на улицу из-за стаи бродячих собак, которые «затерроризировали город».

Злая собака (сс) asommerh

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В соцсетях данные видео набрали сотни комментариев, мнения жителей разделились.

«Отлов и усыпление, вот и все меры», — считает Наталья Л.

«Единственный выход — отстрел», — поддержал Александр Ц.

«Или разрешить отстрел охотникам», — солидарна Ксения К.

В числе вариантов — «безвозвратный отлов», то есть не выпускать собак из пунктов передержки, чтобы они «не кошмарили и не терроризировали» город. Высказываются сомнения в том, что собаки в Комсомольском агрессивны, полагая, что это «постановка».

»Одна из главных фобий шумерлинцев — нападения семи шерстяных оккупантов, их боятся даже больше, чем войны и коронавируса», — пишет Татьяна С., высказав мнение, что жители фотографируют и пугают друг друга одной и той же стаей собак.

«Видно же, что некоторые собаки даже хвостиком машут, собаки ничего плохого не хотели сделать. Тем более одна школьница спустилась, и ей собаки ничего не сделали», — полагает Николай Ф.

«Если бы девочка запаниковала и начала убегать, то вся стая напросилась бы и растерзала», — парирует Игорь П.

«Пусть это одна и та же стая, но она опасна для детей, женщин, стариков. Только ненормальный или очень смелый человек пройдет без учащенного сердцебиения мимо своры лающих собак. Я несмелый человек. Я просто их очень боюсь. И я хочу и имею право ходить спокойно по улицам, а не озираться по сторонам — тяпнут/не тяпнут!» — пишет Анна А.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Многие критикуют самих жителей, которые в ответе «за тех, кого приручили, а затем бросили».

«Когда станете людьми-человеками? Человек — самый страшный зверь», — пишет Владимир К.

«Стала свидетельницей вопиющего случая! Еду в троллейбусе № 1. С нами ехала девушка. Выкинула из троллейбуса на остановке свою собаку. Собака мечется, в ужасе, а девушка поехала дальше. Сейчас собака в районе Афанасьева или у больницы республиканской. Носится в испуге и скулит. Представить не могу, насколько ей страшно вот так лишиться дома. Я просто в шоке от такой жестокости», — пишет девушка, попросившая редактора не публиковать её имя.

«На даче «Мичуринец» со стороны аэропорта стая собак. И со стороны Новое Альгешево тоже. Их больше 30 и кому они нужны, бродящие? Летом их дачники кормят (спасибо), а зимой кто накормит?» — ставит вопросы Александр У., предлагая чиновникам — владельцам коттеджей, «взять дворняжек к себе».

На происшествия отреагировал глава Чувашии Олег Николаев, поручив поискать «варианты экстренных мер» в связи с участившимися случаями нападений бродячих собак. Он констатировал, что муниципальные образования не справляются с возложенными на них обязанностями: отловом бездомных животных, размещением во временные пункты передержки с последующим лечением и возвращением в прежнюю среду. Напомним, региональные власти планируют построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных на 760 мест.