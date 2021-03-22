Москва, , 10:50 — REGNUM ООО «Военно-промышленная компания» разработало программу модернизации гусеничных тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.

«Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтвержденная расчетами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения», — сказал Красовицкий.

Так, машины получат новую каркасно-панельную кабину с вместимостью шесть человек, более мощный двигатель (с 240 л. с. до 450 л. с.), большую удобную грузовую платформу с откидным задним бортом. Модернизированные МТ-ЛБ и МТ-Лбу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь.

Как сообщало ИА REGNUM, «ВПК» специализируется на выпуске лёгкой и колесной бронетехники, а также бронетранспортеров семейства БТР-80/82А. В 2021 году должны начаться государственные испытания бронетранспортера нового поколения K-16 и колёсной БМП К-17 на базе унифицированной колёсной межвидовой платформы «Бумеранг».

Российские бронеавтомобили и бронетранспортеры будут поставляться зарубежным заказчикам по контрактам, заключенным на международной выставке вооружений IDEX-2021.

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