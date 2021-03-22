Вашингтон, , 10:51 — REGNUM На аукционе Mecum в США выставили на продажу гоночный автомобиль Ford Bronco Big Oly из коллекции американского гонщика Парнелли Джонса. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель Big Oly считается самой известной машиной Ford Bronco в мире. Она была собрана в начале 70-х годов на базе серийного Ford Bronco. Гоночная версия получила трубчатую раму и кузов из алюминия и стеклопластика. Отличительной особенностью выставленного на торги автомобиля также является его крыша, которая играет роль антикрыла.

В движение спортивное авто приводится 5,7-литровым мотором V8 Windsor. Его максимальная мощность составляет 390 «лошадей».

Вседорожник приходил первым на ралли-рейд Baja 1000 и множество других гонок. Однако, по мнению организаторов аукциона, Big Oly знаменит ещё и тем, что «навсегда изменил принципы разработки и конструирования для внедорожных гонок».

Ранее стало известно, что британское подразделение Mitsubishi готовит к продаже 14 редких машин из своей коллекции. Среди них будет лимитированный спорткар Evolution шестого поколения в версии Tommi Makinen Edition. Его было создано всего 200 экземпляров.

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