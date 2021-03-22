Ярославль, 22 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Ярославле никто не занимается отловом бродячих животных. Об этом сообщают жители города в социальных сетях. Ярославцы обращаются в мэрию города с сообщениями о стаях бродячих собак и отдельных опасных для людей особях. Оттуда приходят ответы, что городские власти не вправе направлять деньги на отлов из-за отсутствия «актуальных нормативных актов». Их должен был разработать департамент ветеринарии Ярославской области.

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Корреспондент ИА REGNUM поговорил с известной зоозащитницой, директором благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» и одновременно начальником службы отлова и содержания бездомных животных «Городского спецавтохозяйства» (САХ) Аллой Волковой.

Почему в Ярославле перестали заниматься отловом?

Алла Волкова: Раньше «Городское спецавтохозяйство» занималось этим, а когда вышел 498 закон (ФЗ «Об ответственном обращении с животными»), в нём есть определённые нормы по содержанию приютов, которым САХ не соответствует. И в июне департамент ветеринарии благополучно приостановил нашу деятельность. Почти год нет отлова уже. 16 марта я ездила в Москву, на второй международный форум, встречалась с Владимиром Бурматовым — председателем комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды. У нас как раз по этому вопросу круглый стол и проходил. Сейчас за отсутствие отлова, за нападения, за укусы людей — за это привлекают чиновников. И есть уже прецеденты, когда правоохранительные органы заводят уголовные дела на них.

Каким конкретным нормам не соответствует приют в САХе? И можно ли исправить ситуацию?

Алла Волкова: Там их много. Ветеринарная клиника нужна, водопровод с тёплой водой, канализация — много нюансов. Довести до ума в САХе приют никто не хочет. Как все говорят, финансирования нет, да и, наверное, интереса к этому нет, скорее всего. Поэтому вот так. Тем более сейчас САХ банкротят. Неизвестно, что будет с фондом передержки — единственным, который есть в городе — в нём 70 собак, перспектива неизвестна. Но даже если бы у нас был приют, соответствующий всем этим нормам, то мы бы всё равно не смогли всем этим заниматься. Департамент ветеринарии, начиная, наверное, с июня или июля, должен был разработать нормативы по отлову. И почти год не может этого сделать.

Какова сейчас ситуация в городе?

Алла Волкова: Отлова нет — собаки стаями сбиваются. Огромное количество этих собак. У меня заявок сотни, которые ко мне поступают, хотя у нас контракта нет. Из разных районов — там семь собак, там восемь, там на ребёнка напали, в другом месте на кого-то напали, кого-то покусали. У меня этих заявок огромное количество, но мы их не выполняем. А это, понимаете, только если до прокуратуры дойдёт, то там очень хорошо подтянут чиновников. Не хозяев, никого. У нас на собаках нет регистрации, собаки не идентифицированы — если кто-то кого-то покусает — будут привлекать чиновников.

Волонтёры как-то помогают с решением проблемы?

Алла Волкова: У нас хоть и контракта нет, но если какая-то форс-мажорная ситуация возникает, то мне звонят. Была у нас собака привязана в лесу, полицейские её охраняли, но отвязать не могли. Соответственно, чиновники позвонили мне и попросили «Алла Алексеевна, съездите, заберите собаку». Тогда я включаю зоозащитника, еду и забираю собаку. Была история в прошлом году — на избирательный пункт собаки избирателя не пускали. И тоже мне позвонили — выходной, не выходной, есть контракт, нет контракта — помогите забрать. Соответственно я приезжаю и забираю этих собак. Но, а так, чтобы просто кто-то, что-то — никто не побежит.

Насколько сейчас актуально быстрое решение проблемы?

Алла Волкова: Проблема очень актуальная. Сейчас в Ростовском районе карантин по бешенству, а Ростов недалеко от нас. Так что «здравствуй, бешенство» — если только не срочные меры. У нас сейчас единственная служба в городе, но её хотят сейчас просто развалить, закрыть и уничтожить. И этот процесс уже, похоже, пошёл. Я так ощущаю это. А потом начнутся проблемы. Людей, которые занимаются, понимают в этом, не так-то просто найти. Катастрофа будет в городе. Сейчас нас закроют, и к кому они будут обращаться — понятия не имею.

Чтобы решить проблему, нужны деньги?

Алла Волкова: Да. Но не такие большие, там же не нужно ничего с нуля строить. Министерство природы помогает региону финансами, для этого нужно просто нашему департаменту ветеринарии обратиться туда и попросить. Сейчас даже позволили заброшенные здания реконструировать для создания приютов. Можно сделать модульную систему, не обязательно на фундаменте. Но у нас же никто не хочет этого делать. Все хотят сразу получить много-много денег — это интересно, по всей видимости, кому-то. Всё возможно, было бы желание. Представители Минприроды, Минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхоза, правоохранительные органы — говорят, что к ним не обращаются люди. «К нам регионы не обращаются», значит, это неинтересно, понимаете? Мне лично интересно, я переживаю за это.

ИА REGNUM ждет комментариев по этой проблеме от региональных и городских властей.