Москва, , 10:52 — REGNUM Метеорологическая весна, когда температура воздуха будет чуть выше климатической нормы и будет составлять до +7 °C, придет в столицу России и в Подмосковье 27 марта. Об этом 22 марта рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам синоптика, которые приводит RT, первую половину недели погоду в столичном регионе ещё будет определять область пониженного атмосферного давления и потому 22 марта Москва и Московская область будут находится в зоне холодного атмосферного фронта с небольшим снегом и температурой воздуха в городе — 0… +2 °C, по области — −3… +2 °C.

«3 марта в ночные часы ещё возможен слабый снег, днём атмосферное давление будет повышаться, существенных осадков не ожидается, за счёт прояснений в ночные часы температура понизится до −6… −4 °C в столице, по области возможно понижение до — 9 °C. Дневная температура останется в городе на уровне 0…+2 °C, по области −1…+4 °C», — добавила она.

Также Позднякова уточнила, что затем погода в столичном регионе будет определяться областью антициклона.

«То есть антициклон, который придёт к нам, распространится с Запада, он принесёт порции более тёплого воздуха. Температура воздуха начнёт постепенно повышаться, мы ожидаем, что 24 марта ночная температура будет порядка −6… −4 °C, дневная повысится до +1… +3 °C, в последующие дни рост температуры будет происходить и за счёт ночных, и за счёт дневных температур», — пояснила синоптик.

При этом она добавила, что к 27 марта в Москве и Подмосковье будет переменная облачность и отсутствие осадков, ночная температура в городе составит уже около 0 °C.

«Днём воздух может прогреться до +6…+7 °C. То есть температура воздуха 27 марта уже станет чуть выше климатической нормы, и можно будет считать, что к нам пришла не только астрономическая, но уже и метеорологическая весна», — заключила Позднякова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что как минимум до конца нынешнего марта в Центральном федеральном округе (ЦФО) России не стоит ожидать «взрыва весеннего тепла».