Новосибирск, , 10:48 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 22 марта, обозначил направления развития аграрного производства и подготовки к проведению весенне-полевых работ. По его словам, меры поддержки аграриев направлены на рост эффективности сельхозпроизводства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Темпы развития нашего агропромышленного комплекса достаточно высокие, но нам есть куда стремиться. Основной тренд, по которому нужно выстраивать наше развитие — это повышение эффективности сельхозпроизводства, увеличения собственной переработки сельхозпродукции», — сказал глава Новосибирской области.

Он отметил, что 2021 год — это год серьёзного ускорения работы по повышению интенсивности и эффективности сельхозпроизводства, и все меры поддержки, которые оказываются аграриям — меры финансовой, организационной, методической, информационной поддержки — должны быть сконцентрированы именно на повышении эффективности.