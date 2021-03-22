Сеул, , 10:54 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина опустился до самого низкого показателя с момента его вступления в должность. Об этом 22 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 19 марта среди 2510 человек, уровень поддержки составил 34,1%, что на 3,6% ниже, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность президента 62,2% опрошенных, что на 4,8% больше по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» сократился на 2%, до 28,1%, а оппозиции «Сила народа», напротив, вырос на 3,1%, до 35,5%.

Отмечается, что несмотря на публичные извинения главы государства, скандал, связанный со спекуляцией недвижимостью, продолжает наносить удар по правящему блоку.