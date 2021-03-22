Барнаул, 22 марта, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Новые правила реализации сжиженного газа в РФ породили проблему: в Алтайском крае топливом торгуют фактически «с колёс», его дефицит возник в Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби и Яровом. Как сообщили «Толку» в региональном минстрое, на 16 марта в регионе не было запасов сжиженного газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллон с газом

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В 2020 году, когда топливо стали продавать через биржу, его цена фактически выросла в два раза. Кроме того, больше газа стали экспортировать, и на внутреннем рынке сложился дефицит.

По причине того, что тарифе была заложена старая цена, компания «Алтайкрайгазсервис» понесла убытки в размере почти 50 млн рублей.

В краевом ведомстве обещали заправить газом групповые установки в этих городах до 19 марта.