Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Народный артист России Александр Розенбаум избран председателем Общественного совета при Управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его заместителями на первом в текущем году заседании общественного совета избраны исполнительный директор канала «ТБН» Ян Волков и генеральный директор общественного благотворительного движения «Большая Медведица» Александр Зимин, сообщили 22 марта в пресс-службе петербургского УФСИН.

Александр Розенбаум, глава УФСИН Игорь Потапенко и заместители председателя общественного совета УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«В обновленный состав Общественного совета при региональном УФСИН вошли известные региональные деятели науки, культуры, образования, адвокатуры, представители общественности. В новом составе директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН Михаил Пиотровский, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, ректор Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения Александр Евменов, Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант и другие», — отметили в пресс-службе.

Выступая перед членами на треть обновленного общественного совета, начальник УФСИН Игорь Потапенко отметил, что члены совета на постоянной основе оказывают различную помощь и участвуют в организации и проведении торжественных мероприятий и праздников для сотрудников управления, посещают учреждения, подведомственные УФСИН, проводят для осужденных благотворительные акции, организуют концерты. Члены общественного совета уделяют особое внимание условиям содержания в пенитенциарных учреждениях, материально-бытовому обеспечению и медицинскому обслуживанию людей, находящихся в следственных изоляторах и колониях.