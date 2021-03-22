Симферополь, , 10:42 — REGNUM На территории Республики Крым подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 22 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 21 марта, сообщалось о 53 новых заболевших.

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Как уточнил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, среди пациентов, выявленных за последние сутки, нет ни одного с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 41 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 15 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки лаборатории региона обследовали 2190 человек на коронавирус.

За весь период пандемии в Республике Крым подтверждено 37 056 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 031 человек. Скончались 1030 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе четыре новых смерти зарегистрированы за последние сутки.