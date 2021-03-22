Джокьякарта, Индонезия, , 10:41 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе особого округа Джокьякарта и провинции Центральная Ява, выпустил два горячих облака, сообщает CNN Indonesia.

Первое горячее облако вулкан выпустил в 02:03 по местному времени на высоту 1300 метров. Затем второе горячее облако вулкан выбросил в 05:11 на высоту 1500 метров.

Туристов и жителей Индонезии призвали не приближаться к кратеру вулкана на расстоянии 5 км от вершины.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 21 марта 2021 года в стране произошло 873 стихийных бедствия.

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