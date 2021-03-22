Москва, , 10:41 — REGNUM Сегодня, 22 марта, российская валюта начинает новую торговую неделю с падения, теряя на утренних торгах 0,4−0,5% вплотную приближаясь к отметке 74,50 за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Негативных драйверов для рубля сегодня более чем достаточно, ситуация на глобальном рынке долга остается сложной, повышая риски для развивающихся рынков и решение Банка России повысить процентную ставку 19 марта это лишь подтверждает.

Темпы роста мировой экономики сокращаются уже десятую неделю подряд, снижая потенциальный спрос на энергоносители и оказывая давление на нефтяные котировки, которые теряют сегодня 0,7−0,8%.

Кроме того, на этой неделе ожидаются и новые санкции США против России, и наконец негативное влияние оказывает дестабилизация на турецком финансовом рынке, где из-за сегодняшнего увольнения главы ЦБ Турции, турецкая лира теряет около 10% к американскому доллару.

По всей видимости рублю предстоит очень сложный день, даже текущего набора факторов достаточно чтобы курс российской валюты оказался сегодня возле верхней границы дневного торгового диапазона 74,20−75,20 за американский доллар.

При этом важно учитывать и риск возможного объявления новых американских санкций, если это произойдет 22 марта, то границы дневного торгового диапазона могут разъехаться до 74,00−77,00 за американский доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,38 рубля