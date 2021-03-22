Оренбург, , 10:38 — REGNUM В селе Черный Отрог Оренбургской области 9 апреля состоится официальное открытие музея Виктора Черномырдина, возглавлявшего в 1993—1998 годы правительство России. Информация об этом опубликована в аккаунте учреждения в Instagram.

Виктор Черномырдин Instagram.com

Торжественная церемония пройдет в день рождения Виктора Черномырдина. Напомним, он родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог.

«Торжественные мероприятия разбиты на три дня: официальное открытие, день друзей музея, день партнеров», — отметили в музее.

В первый день работы музея в «Кабинете председателя правительства РФ» будут торжественно запущены часы: начнется отсчет нового, музейного времени Виктора Степановича Черномырдина.

В день друзей музея, 10 апреля, учреждение смогут бесплатно посетить все желающие. Особая программа, включающая торжественную часть и концерт, подготовлена для друзей музея. Вход на эту программу будет по приглашениям.

В день партнеров, 11 апреля, представят программу, адресованную представителям сферы туризма. Планируется деловой завтрак с министром экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области; знакомство с музеем, представление турпредложений и услуг.

Напомним, создание музея началось в 2011 году, когда состоялась торжественная церемония закладки строительства здания историко-мемориального комплекса. Музей Черномырдина пока закрыт для широкого посещения. Однако учреждение принимает гостей, среди которых известные политики, общественники, журналисты, участники форумов, которые проходят в регионе. В экспозиции представлены коллекции Виктора Степановича (автомобили, оружие, живопись, ордена), а также предметы, рассказывающие о самом создателе Газпрома и политическом тяжеловесе «эпохи перемен».