Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Прессу при президенте США Джо Байдене не допускают на границу страны с Мексикой, где разворачивается кризис с нелегальными мигрантами, заявил фотограф Джон Мур. Об этом сообщает 21 марта New York Post.

По словам журналиста, многие его коллеги, прибывшие к пограничным пунктам для сбора материалов, натолкнулись на ограничения со стороны американских властей.

«Я с уважением прошу Бюро таможенного и пограничного контроля США прекратить блокировать доступ СМИ к их пограничным операциям», — заявил Мур в пятницу.

«Я фотографировал работу Бюро при Буше, Обаме и Трампе, но теперь — СМИ не предоставляется доступ», — добавил он.

Напомним, на южной границе США складывается критическая ситуация из-за большого наплыва нелегальных мигрантов, в том числе детей без сопровождения родителей. Так, по информации местных властей, в ведении пограничной службы США находится по меньшей мере пять тысяч детей-мигрантов, прибывших в США без сопровождения взрослых.