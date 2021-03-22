Ереван, , 10:40 — REGNUM Возможность изменения Избирательного кодекса Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране, намеченных на 20 июня, рассматривает правительство республики. Об этом 22 марта рассказал на брифинге армянский министр юстиции Рустам Бадасян.

«Рейтинговая избирательная система является проблематичной для нашей страны. Для нашей страны лучше, когда избирательная система бывает чисто пропорциональной», — сказал он, добавив, что в настоящее время ведутся обсуждения и консультации на этот счет.

Также Бадасян сообщил, что в избирательном списке правящей партии Армении «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах под первым номером будет идти действующий премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Думаю, что вопрос на этот вопрос очевиден — Никол Пашинян», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что новым начальником генерального штаба вооружённых сил Армении стал генерал-лейтенант Артак Давтян, так как президент страны не подписал предложение о его назначении и не оспорил это решение в Конституционном суде.