Москва, , 10:36 — REGNUM На сегодняшний день, даже имея крупную сумму денег для инвестиций, сложно создать дифференцированный портфель, в котором будет как минимум несколько десятков позиций. Однако решение для инвесторов с небольшим частным капиталом всё же есть. Об этом сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

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«Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций — это открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды», — посоветовал аналитик в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснил, что «внутри» таких фондов находятся корзины ценных бумаг в зависимости от направления инвестирования. При этом от открытых фондов, которые зависят от ситуации на рынке, ПИФы отличаются тем, что следуют индексу на выбранный класс активов, добавил Русецкий.

Эксперт также ожидает появления новых услуг, позволяющие копить инвестиционные паи, например, со сдачи в ресторане, когда сумма чека округляется, а на разницу автоматически приобретаются ценные бумаги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат экономических наук, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян заявил, что недвижимость и валюта — практически беспроигрышные инвестиции, но в долгосрочной перспективе. По его словам, это самые понятные и наиболее востребованные у населения способы сохранения капитала.

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