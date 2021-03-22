Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга задержали должника-таксиста в результате «спецоперации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

Гражданин задолжал около 3 млн рублей алиментов на несовершеннолетних детей. Чтобы задержать должника, приставы позвонили ему под видом пассажирки, которую ранее перевозил таксист.

«Когда мужчина подъехал в условное место, там его уже ждали судебные приставы», — сообщили в управлении.

Должника доставили в отделение, составлен рапорт о привлечении мужчины к уголовной ответственность по ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приставы нашли незаконно отнятый автомобиль, который его похититель спрятал в большом сугробе.

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