Саратов, , 11:10 — REGNUM В Саратовской области прокуратура назначила проверку по факту нарушения банком прав потребителя после появившегося в интернете видеоролика, где родственники 74-летней пенсионерки привезли ее в офис банка для оказания услуг.

В ходе проверки будет дана оценка соответствия предоставляемых банковских услуг женщине при наличии у нее заболевания и отказа в обслуживании в дистанционной форме.

Прокурор Саратовской области Сергей Филиппенко лично контролирует ход проверки.

В СМИ появилась информация, что родственники пенсионерки, чтобы не тратить деньги на нотариуса, принесли ее на носилках в офис банка. Этому событию предшествовал отказ банка обслужить дочь пенсионерки без нотариальной доверенности. Как выяснилось, несколько дней назад женщина пришла в банковский офис и, представившись дочкой пожилой клиентки, запросила справку о движении средств, так как пенсионерка по состоянию здоровья сама не смогла подойти. Каких-либо документов, подтверждающих правомерное представление интересов пожилой женщины, она не предъявила. Банковские работники, опасаясь мошенничества, отказали в выписке и предложили использовать приложение или оформить нотариальную доверенность. Семья решила не тратиться на оформление документов и доставила неходячую пенсионерку на носилках в банк.

В банке с целью предотвращения подобных инцидентов планируют разместить памятку о действиях клиентов, у которых по причине болезни нет возможности самостоятельно посетить офис.

Читайте также: Итоги пандемии: выявлены тысячи нарушений в кредитно-банковской сфере