Токио, , 10:35 — REGNUM Японский автопроизводитель Lexus представит лимитированную модель IS 500 °F Sport Performance Launch Edition. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Тираж новинки ограничен 500 экземплярами. Предназначено авто исключительно для североамериканского рынка.

Спецверсия имеет особый декор, уникальный темно-серый оттенок (Incognito) кузова и колёсные диски BBS размером 19 дюймов. Диски на Launch Edition на 1,81 кг легче, чем на базовой версии модели.

Салон автомобиля выделяется двухцветной отделкой, вставками из дерева на рулевом колесе и дверных картах, а также особой табличкой возле рычага трансмиссии.

Под капотом машины функционирует атмосферный пятилитровый V8 производительностью 479 «лошадей» (535 Нм). Он работает с восьмискоростным «автоматом» и задним приводом.

Ранее американский автолюбитель Гордон Тинг при поддержке компании Lexus USA разработал кроссовер RX 350 с пятилитровым 477-сильным двигателем V8 от седана GS F. Также машина укомплектована расширенными колёсными арками и настраиваемыми амортизаторами. «Обуто» авто в шины Michelin.

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