Пенза, , 10:32 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подозреваемый в получении крупной взятки, не признает вину. Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал», — сказал источник.

В настоящее время с Белозерцевым проходят следственные действия, он задержан до избрания меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей. Также был задержан глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель.

Следователи в ходе обыска в доме Белозерцева обнаружили порядка 500 млн рублей.

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