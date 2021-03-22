Москва, , 10:50 — REGNUM Рекордное число брачных договоров — более 142 тыс. — заключили жители России в 2020 году. Таковы данные Федеральной нотариальной палаты.

Относительно 2019 года число обращений, связанных с оформление такого документа, выросло на 26%. Кроме того, на 8,3% увеличилось число соглашений о разделе имущества при разводе.

«Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку», — пояснили в ведомстве РБК.

Так, супруги заключают брачный договор в случае, когда один из них не может выступить созаёмщиком. Так этот супруг оградит себя на случай неуплаты.

Специалисты рекомендуют заключать брачный договор, когда один из супругов несёт риски как предприниматель. Так можно уберечь семейное имущество в случае возможных проблем.

По данным Росстата, в апреле 2020 года на фоне жёстких санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса, число разводов резко снизилось — на 74,4%, до 13,8 тыс. Но в июне после отмены большей части ограничений показатель также резко вырос, до 45,8 тыс.