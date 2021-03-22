Осло, , 10:29 — REGNUM Двое новых скончавшихся после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca зафиксированы на территории Норвегии. Об этом 22 марта сообщает норвежское Агентство лекарственных средств.

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«Ранее сообщалось о пяти госпитализированных после вакцинации AstraZeneca пациентах, у которых обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов. Один из них умер в начале недели, сейчас объявлено о двух новых случаях смерти», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что вероятность того, что данные летальные исходя связаны с применением препарата AstraZeneca не исключаются.

При этом на минувшей неделе ученые из Норвегии в ходе исследований пришли к выводу, что препарат AstraZeneca вызывает в организме сильный иммунный ответ и в результате этого образовавшиеся в организме антитела могут способствовать формированию тромбов. В настоящее время в стране не возобновлено использование препарата AstraZenec для проведения вакцинации населения.

Отметим, за все время пандемии на территории Норвегии выявлено в общей сложности почти 97 тыс. носителей коронавируса.