Иркутск, , 10:27 — REGNUM В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, в кампании по вакцинации от коронавируса задействованы 84 975 жителей Иркутской области, из них 44 870 человек получили обе дозы вакцины от COVID-19. Такие данные 22 марта сообщает оперативный штаб.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 марта общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 60 209 человека (+547 за выходные дни). Госпитализированы 1553 пациента (+30 за выходные дни).

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На 4 марта в массовой вакцинации против коронавируса задействованы 51 308 жителей Иркутской области, из них 20 426 человек — это люди старше 60 лет. Подробности:

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