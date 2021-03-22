Москва, , 10:31 — REGNUM Рэпер Тимати 21 марта решил вернуть в эфир шоу «Холостяк» после объявления о его удалении днём ранее. В социальной сети Instagram обсуждают метания артиста, считая их очередной рекламной акцией.

«Хайпанул просто вчера, чтобы точно смотрели», — прокомментировала milana95romani.

«Тимур Ильдарович, ну вы взрослый человек.) К чему этот дешевый театр?) Тем более если нет проблем с рейтингами», — обратилась к рэперу mi_saifutdinova.

«Если у слова хайп была бы человеческая версия, его бы звали Тимати», — пошутила пользователь belka_strelka07.

«Ох и хайпожор», — считает s.e.r.g.ee.v.i.c.h.

ИА REGNUM напоминает, что 14 марта состоялась премьера первой серии восьмого сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати. После выхода эпизода многие пользователи обвинили проект в обесценивании и оскорблении женщин, из-за чего 20 марта исполнитель принял решение о закрытии шоу.