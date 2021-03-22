Москва, , 10:27 — REGNUM Акция «Тотальный диктант» в 2021 году впервые пройдёт сразу на двух языках — русском и английском. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Тридцать первого марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники «Тотального диктанта» этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском — для этого нужно выбрать соответствующие площадки», — говорится в сообщении.

Всего для диктанта будет задействовано сразу 52 площадки. Акция пройдёт в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Наибольшее число площадок будет в Москве, где текст диктанта прочтут телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие известные лица.

Английскую версию диктанта написал известный российский писатель Дмитрий Глуховский. Эту версию можно будет написать спустя полтора часа после начала версии на русском языке.