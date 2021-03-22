Петрозаводск, , 10:29 — REGNUM В Республике Карелия продолжает снижаться число новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявили 87 новых носителей коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 22 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 43 165 случаев заражения, 39 920 человек выздоровели, в том числе 150 — за прошедшие сутки. Скончались 363 человека. Так, за последние сутки в Республиканской инфекционной больнице умерли жительница поселка Кривцы, 1944 года рождения, и жительница села Спасская Губа, 1953 года рождения. «Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, за 21 марта в регионе было госпитализировано 10 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5369 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1956 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подчеркнули в оперштабе.

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