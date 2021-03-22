Пенза, , 10:23 — REGNUM Глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не признал вины. Об этом 22 марта рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

«Мы пообщались со Шпигелем. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что у Шпигеля есть серьезные проблемы со здоровьем, ему вызывали скорую в изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей. Также был задержан глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на более чем 31 млн рублей.

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