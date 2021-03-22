Сеул, , 10:27 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило соболезнования в связи с гибелью четырёх женщин, включая одну гражданку Южной Кореи, в результате стрельбы в спа-салонах Атланты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении, опубликованном 20 марта, выражена поддержка усилиям правительства США в борьбе с ненавистью и насилием, а также позиция властей Южной Кореи, в соответствии с которой «подобные преступления недопустимы ни при каких обстоятельствах».

«Наше правительство планирует и в дальнейшем прилагать все усилия в тесном сотрудничестве с правительством и Конгрессом США, общественными организациями и корейским сообществом, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении.

Напомним, что в результате действий вооружённого преступника, напавшего на три спа-слона в Атланте, погибли восемь человек, шесть из которых были женщинами азиатского происхождения.

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