Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве создадут витрину с данными жителей города, к которой смогут подключаться внешние пользователи, сообщает 22 марта газета «Коммерсантъ».

По данным издания, департамент государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, планирует до 31 августа 2022 года модернизировать систему аналитики больших объемов данных о жителях столицы.

Заказчики намерены получить интерактивную витрину с обезличенными данными москвичей. Конкурс уже состоялся, в феврале его выиграло ООО «Программный продукт». Размер соглашения составляет 132 млн рублей.

Победитель тендера доработает информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде, интегрированную с различными цифровыми системами столичной мэрии. По данным СМИ, она анализирует основные события из жизни горожан, информацию об объектах недвижимости, транспортных средствах, счетах за ЖКУ.

Заказчик планирует удобно визуализировать собранные данные.

Издание отмечает, что в мэрии ежегодно стремятся собирать как можно больше данных о горожанах. При этом полученная информация неоднократно утекала в интернет.