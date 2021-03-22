Пекин, , 10:19 — REGNUM Китайские археологи недавно обнаружили фруктовое вино, изготовленное во времена династии Чжоу (1046−256 до н. э.) в древней гробнице в городе Юньчэн провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Среди восьми бронзовых кувшинов, которые были раскопаны в прошлом году в гробнеце Бэйбайе, прозрачная жидкость была найдена в двух хорошо запечатанных кувшинах, сообщил директор археологической группы на месте раскопок Цао Цзюнь.

После анализа образцов жидкости и образцов почвы на дне некоторых других кувшинов археологи обнаружили летучие органические соединения и различные органические кислоты, связанные с вином. Позже было подтверждено, что жидкость представляет собой остатки фруктового вина, сказал член исследовательской группы Университета Китайской академии наук Ли Цзинпу.

Это первый случай, когда фруктовое вино периода до времени правления дистанции Цинь (до 221 года до нашей эры) было найдено в Китае, отмечают археологи.

Раскопки на месте гробницы Бейбайе, занимающей около 1200 кв. метров, велись с апреля по декабрь прошлого года. В ходе раскопок было обнаружено более 500 артефактов из различных материалов, включая медь, нефрит, камень, лак и золото, относящихся к династии Чжоу.