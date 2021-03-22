Москва, , 10:19 — REGNUM Нарушения природоохранного законодательства выявлены при проведении строительных работ на территории Форосского парка в птг Форос в Ялте, об этом написала в социальных сетях депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

«Предварительно хочу сообщить, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка. По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования», — написала Поклонская.

Депутат добавила, что после поступления полной информации из Генеральной прокуратуры она намерена провести встречу с жителями Фороса, которые активно выступили против застройки парка.

«Люди должны понимать, что их слышит власть, что они могут влиять и участвовать в жизни своего региона», — добавила Поклонская.

Депутат подчеркнула, что проблема застройки, уничтожения, загрязнения природных территорий актуальна не только для Крыма, однако на подобные факты власть должна жёстко реагировать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ялты забили тревогу из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка. Жителей беспокоило уничтожение деревьев, в том числе реликтовых пород, а также ограничение доступа в парк. Глава Крыма Сергей Аксёнов после того, как скандал дошёл до Кремля, провёл с жителями встречи, на которых подтвердил, что строительство остановлено не будет — на территории парка будут построены корпуса детского лагеря. Власти настаивают, что строительство ведется планомерно, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили.

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