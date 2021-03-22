Тирасполь, , 10:21 — REGNUM В ходе 746 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 203 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 37 364 человек. Из них победили инфекцию 32 370 человек, в том числе за последние сутки — 222.

Всего в ПМР зафиксировали 799 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли семь человек в возрасте от 58 до 82 лет. Сообщается, что у пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1496 исследований и выявили 451 случай заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 189 человек.

Стоит отметить, что в ПМР из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на прошлой неделе ужесточили карантинные меры. Введён сокращенный режим работы общественного транспорта, пунктам общепита разрешено работать только до 22:00, массовые мероприятия и вечеринки запрещены.

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