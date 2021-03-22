Москва, , 10:20 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 117,7 млн. Об этом 22 марта сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 21.03.2021 проведено 117 721 946 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 274 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 482 160 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 20 марта число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 117 447 921.