Москва, , 10:15 — REGNUM Нефти 19 марта удалось частично восстановиться от минимумов середины февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициямим Арсений Дадашев.

«Впрочем, коррекция выглядела довольно скромно в сравнении с масштабами предшествовавшего обвала. Brent закрылась в районе $64,50 за баррель, пытаясь удержаться на плаву в ходе утренних торгов 22 марта.

Настроения на рынке черного золота остаются тревожными и нестабильными. Пятничный отскок реализовался благодаря сообщениям о новой атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Однако надолго этого фактора поддержки не хватило, и после падения более чем на 6,5% по итогам минувшей недели цены рискуют подвергнуться новым продажам в ближайшие дни, если из Европы продолжат поступать настораживающие сигналы.

Дело в том, что европейские страны снова заговорили о возобновлении и продлении локдаунов и ограничительных мер на фоне усилившихся признаков третьей волны пандемии.

Это в свою очередь подрывает потенциал восстановления спроса на энергоносители в регионе, а более медленная вакцинация только подливает масла в огонь.

Кроме того, 19 марта компания Baker Hughes сообщила о росте буровой активности в США сразу на девять единиц, до 318 установок. Тем временем доллар стабилен на новых максимумах, что также ограничивает восходящий потенциал Brent.

В краткосрочной перспективе новые попытки восстановления могут снова встретить сопротивление на отметке $65, тогда как немаловажная поддержка проходит на уровне $62», — считает эксперт.

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