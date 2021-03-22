Иркутск, , 10:14 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2050 человек, причём, 22 из них погибли только за выходные дни (20−21 марта 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 22 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 60 209 человека (+547 за выходные дни). Госпитализированы 1553 пациента (+30 за выходные дни).

Выздоровели 57 787 пациентов (+426 за выходные дни).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 255 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+4 за выходные дни).

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