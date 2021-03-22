Париж, , 10:13 — REGNUM Высказывания главы Белого дома Джо Байдена о президенте России Владимире Путине недопустимы, заявил сенатор от французской партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.

«Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государств», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Франция должна дистанцироваться от высказываний Байдена, таким заявлениям «нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Ряд представителей российских властей назвал такие слова Байдена совершенно недопустимыми. Министерство иностранных дел РФ отозвало посла РФ в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

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