Выборг, Ленинградская область, 22 марта, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Выборге 17-летняя девушка едва не стала жертвой падения сошедшего с крыши снега. Потерпевшая госпитализирована в больницу с травмой плеча. Об этом 22 марта сообщает издание 47news.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

Инцидент произошел около 17:30 мск в воскресенье, 21 марта, на Ленинградском шоссе, 1, в городе Выборге Ленинградской области. По предварительным данным, снег сошел с крыши шестиэтажного дома и задел 17-летнюю девушку.

«Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести с травмой плеча», — говорится в сообщении.