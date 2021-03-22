Москва, , 10:13 — REGNUM Настоящий предприниматель должен быть ответственным, честным и целеустремлённым. Такие качества являются главными для бизнесмена по мнению участников исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

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Так, честность среди основных качеств предприниматели назвали 19% респондентов. На втором месте — ответственность (18%), на третьем — целеустремлённость (15%).

Также немаловажно для бизнесмена быть коммуникабельным (14%) и трудолюбивым (9%), а также обладать стратегическим типом мышления (12%), пишет ТАСС. Также среди необходимых для владельца бизнеса качеств граждане России назвали стрессоустойчивость, вежливость и компетентность (7%), деловую хватку и доброжелательность (6%).

Однако указали участники исследования и такие негативные качества как беспринципность, наглость и жадность (5%).

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Добавим, что участи в опросе, который проводился в период с 15 февраля по 8 марта 2021 года в России, приняли 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национального агентства финансовых исследований, попробовать свои силы в роли предпринимателей хочет почти треть жителей России (29%). Среди мужчин — 55%, среди женщин — 45%. В ближайшие три года стать предпринимателями намерены 7% опрошенных. Не хотят заниматься предпринимательской деятельностью 68% респондентов.