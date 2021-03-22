Чаа-Хольский район, Тува, , 10:13 — REGNUM В образовательных учреждениях Чаа-Хольского района Тувы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, принятых из-за угрозы коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики по итогам проверки.

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В помещениях школ, как отмечается, нерегулярно велись работы по обеззараживанию воздуха.

«Ежедневная влажная уборка помещений не осуществляется, кожные антисептики для обработки рук в санитарных узлах, предназначенных для детей, не обеспечены», — отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения этих нарушений руководителям учебных заведений внесено девять представлений. В настоящее время они находятся на рассмотрении.