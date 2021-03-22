Пекин, , 10:13 — REGNUM Строительство быстровозводимых зданий, или сборных домов, охватило площадь 630 млн кв. км в Китае в 2020 году, что на 50% больше, годом ранее, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

По данным министерства жилищного строительства и развития городов и сельских районов, в прошлом году эта цифра составила около 20,5% от общей площади новых возводимых площадей по полу в стране.

По данным министерства, к концу 2020 года Китай запустил 328 сборных промышленных строительных баз национального и 908 баз провинциального уровня.

В прошлом году на долю новых сборных домов, построенных в таких ключевых районах, как район Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, Дельта реки Янцзы и Дельта реки Чжуцзян, пришлось 54,6% от общего объема строительства страны.

Сборный дом состоит из компонентов, частично или полностью изготовленных на заводах. Затем их транспортируют на строительные площадки и собирают.

Такое эффективное строительство может значительно сократить расходы на строительные материалы и энергию при одновременном снижении загрязнения окружающей среды на фоне усилий Китая по достижению целей углеродной нейтральности к 2060 году.