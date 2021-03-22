Пекин, , 10:15 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery вывел на тесты модернизированную версию большого кроссовера Jetour X90 с приставкой Pro. Об этом сообщает портал NjCar.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.

Новинка получила более мощный мотор, доработанную головную оптику, иной передний бампер с вертикальными секциями светодиодных дневных ходовых огней, а также увеличенную радиаторную решетку с горизонтальными планками.

Длина модели равна 4840 мм, а расстояние между осями составляет 2850 мм.

В движение автомобиль приводит двухлитровый турбомотор максимальной производительностью 254 л. с. Он агрегатируется с семискоростной роботизированной коробкой передач.

Официальная премьера новинки состоится в апреле текущего года на международном автосалоне в Шанхае.

Ранее компания Chery запатентовала в России внешний вид нового компактного кроссовера Tiggo 4 Pro. Новинка выполнена в стиле рестайлинговой модели Chery Tiggo 5X, которая была официально представлена в Китае в прошлом году.

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