Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали студента, подозреваемого в ложном оповещении о «бомбе» в своём колледже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межмуниципального УМВД «Нижнетагильское».

По версии полицейских, студент третьего курса позвонил в дежурную часть и сообщил о якобы минировании своего колледжа. На такой шаг юноша пошёл после того, как принял участие в споре со своими однокурсниками.

Теперь в отношении «шутника» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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