Кызыл, , 10:19 — REGNUM Проверку боеготовности и инфраструктуры 55-й мотострелковой (горной) бригады Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется в Кызыле, провел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом 22 марта сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Министр посетил полигон 55-й мотострелковой бригады Караа-Хаак, где заслушал доклад командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина о боевой подготовке и поступлении в бригаду современных вооружения и военной техники», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уточняется, что глава российского Минобороны ознакомился с тем, как идет боевая подготовка соединения. В ходе этого Шойгу показали тренировку по ведению боевых действий в городе, работу снайперских пар из различных видов винтовок, а также применение стоящих на вооружении бригады бронеавтомобилей «Тигр» и минометов.

Помимо этого, он проверил учебно-материальную базу модернизируемого горного полигона Караа-Хаак, казармы для личного состава, новый медицинский центр, который должен начать свою работу в скором времени, и ход строительства стационарного узла связи 55-й бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в марте в Санкт-Петербурге экипажи военной техники Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению тренировок к параду Победы, который 9 мая состоится на Дворцовой площади.