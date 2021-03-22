Уфа, , 10:13 — REGNUM Новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19 намерены открыть в нескольких торговых центрах в Башкирии. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, вакцинировать от COVID-19 всех желающих будут в пунктах, которые планируют открыть на этой неделе в ТЦ «СитиМолл» в Стерлитамаке и в Уфе в ТЦ «Планета», ТЦ «Мега» и лайф-стайл центре «Башкирия».

Забелин отметил, что недавно открытый пункт вакцинации в Башкирском театре оперы и балета показал свою эффективность. Так, с 15 марта по 19 марта в этом пункте вакцинировались 567 желающих.

Министр здравоохранения региона отметил, что на текущий момент в республике прививку от COVID-19 поставили 118 тысяч человека, а закончили вакцинацию порядка 76 тысяч желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 112 носителей коронавируса.