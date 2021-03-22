Финикс , США, , 10:09 — REGNUM Баскетболист клуба «Финикс Санз» Крис Пол набрал 10 тыс. результативных передач в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Перед матчем с «Лейкерс» на счету Пола была 9 991 передача. В этой игре он набрал 13 результативных передач.

Кроме него, больше 10 тыс. передач за карьеру сделали только пять игроков. Это Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).

На счету 35-летнего Пола теперь 10 004 передача. Также в скором времени эту отметку может преодолеть Леброн Джеймс, у которого 9 669 передач.

Крис Пол был выбран на драфте НБА в 2005 году под общим четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).

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