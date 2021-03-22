Пекин, , 10:17 — REGNUM Объём туристического потока России с Китаем, пострадавший из-за пандемии коронавируса, удастся восстановить в ближайшем будущем, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ.

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Он отметил, что между Россией и КНР установился очень крупный туристический обмен, он значительно вырос за последние годы. Так, в 2019 году Россию посетили около 2 млн китайских граждан. Из-за пандемии туристический сектор серьёзно пострадал.

«Убеждён, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки — а такая тенденция уже налицо — сможем совместно сделать всё необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок», — сказал Лавров.

Он добавил, что строгие карантинные ограничения, которые пока существуют, нужно постепенно смягчать до полной отмены.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров 22 марта прибыл в КНР с рабочим визитом.

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