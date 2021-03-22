село Чара, , 10:08 — REGNUM В Каларском районе Забайкальского края сегодня, 22 марта, около 7:15 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По данным спасателей, очаг сейсмического побития находился в 47 километрах от села Чара. Пострадавших нет.

«Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало», — отмечают в МЧС.

По информации ведомства, на территории района работают оперативные группы для проверки зданий и сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, утро 11 марта 2021 года в Забайкальском крае ознаменовалось землетрясением с повторами: трясло не менее четырёх раз.

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