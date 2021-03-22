Сакраменто, США, , 10:07 — REGNUM Жираф по имени Стенли, ставший известным благодаря своему участию в третьем фильме из серии «Мальчишник», был «задержан» правоохранительными органами штата Калифорния в качестве вещественного доказательства, сообщает 21 марта New York Post.

Стэнли с 2015 года проживал среди зебр, верблюдов и других животных на ранчо «Седлрок» в Malibu Wine Safaris. Однако, как заявили в отделе охраны рыбных ресурсов и диких животных, владельцы так и не получили надлежащих разрешений на ведение бизнеса с дикими животными. Владелец и генеральный директор Malibu Wine Safaris Дакота Семлер был обвинен в содержании животных или диких животных без лицензии, в то время как его отец Рон Семлер был обвинен в предоставлении ложной информации для получения разрешения на содержания жирафа.

«Прямо сейчас они незаконно владеют жирафом», — отметил капитан Патрик Фой из природоохранного ведомства.

И Дакота, и Рон Семлер не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

Между тем, Стэнли был «конфискован на месте» властями, поскольку, как сообщает новостной канал KABC, сдвинуть 5-метровое животное — слишком сложная задача. Хотя его дальнейшая судьба неизвестна, власти отметили, что пока животное останется на ранчо.