Тбилиси, , 10:09 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 6185 исследований на SARS-CoV-2 выявили 170 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 22 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 277 650 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 270 369 победили инфекцию, в том числе 396 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3710 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1460 пациентов, в оборудованных гостиницах — 173. На карантине находятся 204 человека.

Согласно официальным данным на 21 марта, в Грузии в результате 11 923 исследований выявили 262 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 189 человек.

Напомним, в Грузии началась вакцинация препаратом AstraZeneca. В первую очередь прививают медицинских работников. В стране зафиксировано два случая резкого ухудшения здоровья после приёма этой вакцины, один из которых закончился смертью медсестры.

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